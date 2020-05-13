МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Только четверть предпринимателей в РФ смогли воспользоваться положенными им льготами, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ОНФ следить за исполнением ключевых поручений по поддержке граждан и экономики. Штаб ОНФ по поддержке малого и среднего предпринимательства провел предварительный мониторинг реализации поручений. Результаты были вынесены на обсуждение с Минэкономразвития, которое состоялось в среду. Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

"Мы уже провели предварительный опрос, результаты которого показали: четверть опрошенных предпринимателей смогли воспользоваться существующими мерами поддержки, однако три четверти участников опроса не смогли ими воспользоваться, либо не знали, как это сделать. Сейчас каждый день дорог, чтобы бизнес остался на плаву. В связи с поручением президента мы также предлагаем всем заинтересованным деловым и общественным организациям присоединиться к этой работе, чтобы подготовить доклад для президента и предложения по выходу из пандемии", – заявил в ходе видеоконференции с министерством глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Руководитель штаба ОНФ по поддержке малого и среднего предпринимательства Евгения Лазарева сообщила, что 30% участников мониторинга смогли воспользоваться кредитными каникулами. Кроме того, только 9% респондентов не столкнулись с проблемами в получении грантов на зарплату в размере 12 130 рублей на работника. Информированность о существующих мерах поддержки в целом низкая, отметила Лазарева.

По мнению эксперта, заявленные меры поддержки предпринимателей в целом начали работать, но требуется их распространение на новые отрасли, а также увеличение кредитных лимитов.