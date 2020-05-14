МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента на выплаты тем, кто помогал в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей федеральным органам исполнительной власти подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле — июне 2020 г выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач) медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19", — говорится в документе.

Согласно данным, Минобороны России получит 2769,1 миллиона рублей, Росгвардия — 92,98 миллиона рублей, ФМБА России — 751,4 миллиона рублей, ФСБ России — 334,08 миллиона рублей, а также ФСИН России — 660,72 миллиона рублей и Управлению делами президента РФ —194,8 миллиона рублей.