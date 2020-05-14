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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— ЕГЭ беда начало — Единый экзамен перенесли, но точных знаний о нем нет — Образовательные ведомства не смогли договориться между собой о порядке проведения ЕГЭ этим летом. В среду, 13 мая, Минпросвещения, Рособрнадзор и Минобрнауки в течение дня выступали с противоречащими друг другу заявлениями о количестве экзаменов, которые должны будут сдавать выпускники школ.

— Вирус выписывается из коммуналки — Бюджетные организации заставят вовремя платить за услуги ЖКХ — Правительство хочет усилить ухудшившуюся в период пандемии платежную дисциплину бюджетных организаций при расчетах за энергоресурсы и газ. После жалоб генерирующих компаний Минэнерго поручили довести собираемость платежей бюджетников до 100%.

— Иммунный налоговый ответ — ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП — Как стало известно "Ъ", Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает правительству запустить в 2020 году три цифровых проекта со значимым социально-экономическим эффектом. Речь идет об упрощенном порядке вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.

— Родители повелись как дети — Спросом на пособия воспользовались интернет-мошенники — Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий. Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

— Голос, голос свой через почту вношу — Дума расширила возможности дистанционного голосования в условиях эпидемии коронавируса — Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки депутатов "Единой России", упрощающие организацию выборов в условиях пандемии. При проведении выборов всех уровней теперь будет возможно как голосование по почте, так и дистанционное электронное голосование. В ЦИКе не исключают, что такой порядок может быть применен при организации общероссийского голосования по конституционным поправкам, которое планировалось провести еще 22 апреля, но из-за коронавируса пришлось перенести эту процедуру на неопределенный срок.

— Бизнес обкладывается соломой — РСПП добивается новых послаблений на совещаниях в Белом доме — В распоряжении "Ъ" оказался протокол совещания и. о. председателя правительства Андрея Белоусова, министров экономического блока и представителей РСПП, на котором обсуждались предложения союза к разрабатываемому Белым домом официальному "плану нормализации деловой жизни…".

— ФРС не уйдет в минус — Регулятор отвергает предложения по установлению отрицательной ставки — Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил о долгосрочных рисках глубокой рецессии и падения занятости в США, призвав Конгресс и Белый дом предпринять новые шаги по поддержке американской экономики. При этом он сообщил, что в ФРС не рассматривают возможность выведения ключевой ставки с нынешнего околонулевого уровня в отрицательную зону, накануне о желательности таких действий заявлял президент США Дональд Трамп.

— "Вирус этот абсолютно кровожадный" — Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью — 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников расспросил его о самочувствии, а также о перспективах эпидемии и о его собственных.

— Москвичам засветила прогулка — Коэффициент распространения коронавируса в столице на 13 мая составил 0,9 — Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что Москва соответствует всем требованиям, установленным Роспотребнадзором для первого этапа ослабления карантинных ограничений. Московские власти официальных заявлений о первом этапе выхода из карантина пока не делали, но с 12 мая разрешили работать промышленным предприятиям и строительным площадкам.

— Архангельск пошел в НАО — Губернаторы регионов подписали меморандум о намерении объединиться — 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявили о намерении объединить возглавляемые ими регионы. Руководители упирают на то, что это пойдет на пользу жителям НАО в условиях резкого падения цен на нефть.

— Майк Помпео избежал карантина у союзников — Визит в Израиль стал первой зарубежной поездкой госсекретаря США за два месяца — Не успели в Израиле ослабить карантинные меры, как в страну с кратким визитом прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Это его первая зарубежная поездка за два месяца. Помимо традиционного обсуждения иранской угрозы и актуальной темы борьбы с коронавирусом в ходе переговоров был также поднят вопрос о планах аннексии Израилем части Западного берега и Иорданской долины.

— Так дайте ж вы мне волю, лежаки! — Черногория обещает стать Corona Free зоной для любителей курортного отдыха — Черногория, где практически не осталось зараженных COVID-19, выходит из карантина с опережением графика. 15 мая отменяется комендантский час, возобновляется движение транспорта по всей стране, открываются рестораны, торговые центры и пляжи. А премьер Душко Маркович пообещал уже в июне открыть границы для туристов и сделать Черногорию "первым свободным от коронавируса направлением".

— Пандемия обвинений — Министры стран ШОС уличили Вашингтон в корысти и нечистоплотной борьбе — Преодоление негативных последствий пандемии стало основной темой встречи глав МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшей в формате видеоконференции. В ходе обсуждения министры не раз вспоминали о государствах, использующих "нечистоплотные методы незаконной конкуренции" и санкции. Речь, конечно, шла в первую очередь о США.

— Инженеры застряли на границе — РСПП просит ускорить въезд в Россию иностранных специалистов — Как выяснил "Ъ", РСПП обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой обеспечить оперативный въезд в РФ иностранных специалистов для обслуживания и установки сложного технического оборудования. Хотя правительство 29 апреля разрешило такой въезд, сохраняются проблемы с оформлением виз и разрешений на работу, отмечают в РСПП.

— БАМ и Транссиб разложат по шпалам — Мощности Восточного полигона делят на фоне падения цен — По данным "Ъ", в конце недели на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова возобновится дискуссия по методике распределения мощностей БАМа и Транссиба между различными грузами. У грузоотправителей сохраняются претензии к документу — как к приоритизации грузов в целом, так и к распределению квоты между угольщиками Кузбасса.

— Ритейлеры стремятся в малый бизнес — Это увеличивает их шансы на господдержку — Участники рынка непродовольственного ритейлера остались без господдержки и обратились в правительство с предложением приравнять их к субъектам малого и среднего бизнеса. Это, рассчитывают сети, позволит получить все положенные преференции — от налоговых каникул до льгот по кредитам.

— В госдолге увидели залог будущего — Банки скупают ОФЗ в ожидании годового репо — Минфин рекордными с февраля темпами привлекает финансирование на долговом рынке. На последних аукционах ОФЗ объем размещения превысил 128 млрд руб. В результате уже на следующей неделе Минфин может закрыть квартальный план по заимствованиям.

— У НПФ Сбербанка убавилось клиентов — Негосударственные программы оказались краткосрочными — Крупнейший игрок пенсионного рынка негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка столкнулся со все увеличивающимся оттоком клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). За последние два квартала они, несмотря на штрафные санкции в виде недополученного инвестиционного дохода, забрали из НПФ более 1 млрд руб.

— Биржа отбивается от убытков — Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам — НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене. В ассоциации считают, что биржа могла принять в апреле меры, которые снизили бы убытки участников торгов.

— "Приостановка торгов помогла уберечь трейдеров от ошибочных действий" — Блицинтервью директора департамента срочного рынка биржи Арсения Глазкова — Почему и как Московская биржа принимала решения по торгам апрельским фьючерсом на нефть WTI, пояснил директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.

— Москвичей пустили в бизнес-класс — В такси возвращают премиальные тарифы — Крупные агрегаторы такси спустя месяц простоя все-таки смогут вернуть в Москве премиальные тарифы. Они уже появились в приложениях "Яндекс.Такси" и Gett, а "Ситимобил" обещает запустить их в ближайшее время.

— Экс-владельцу Forbes напомнили о долге — Претензии кредиторов Александра Федотова растут — Сумма судебных претензий по долгу бывшего владельца российского Forbes Александра Федотова перед управляющим партнером корпорации "Технониколь" миллиардером Игорем Рыбаковым достигла 254 млн руб. По словам кредиторов, должник пока вернул им лишь 5 млн руб.

— Дистрибуторы пересыпают таблетки — В рейтинге поставщиков лекарств вновь сменился лидер — Ажиотажный спрос потребителей на лекарства и средства индивидуальной защиты на фоне пандемии COVID-19 привел к изменению расстановки сил на рынке фармацевтической дистрибуции. ФК "Пульс" вновь удалось сместить ЦВ "Протек" и стать крупнейшим поставщиком лекарств за счет роста отгрузок на 27%.

— Каникулы взаймы — Как работает антивирусная отсрочка платежей по кредитам — Условия кредитных каникул, введенных государством для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса, пока подходят лишь небольшой части заемщиков. Эксперты считают необходимым расширить лимиты на размер кредитов, по которым предоставляется отсрочка платежей, и пересмотреть сам подход к задолженности, в том числе по индивидуальным предпринимателям.

— "Кредиторам выгоднее сохранить лояльного клиента" — Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей Банка России — Сколько кредитов одного заемщика подпадают под действие каникул и как расширить возможности граждан для их получения, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пилотные меры — Владимир Путин считает первостепенно важным поддержать российскую авиацию — Предприятия авиастроения нужно загрузить заказами. Тем более что российские воздушные суда на равных конкурируют с лидерами мирового рынка, а по боевой авиации их превосходят.

— Зал ожидания — Когда и на чем полетим после пандемии — Коронавирус поставил на прикол 90 процентов самолетов. Такого кризиса мировая авиация еще не знала.

— С новым кодом — Покупатели смогут зарабатывать на проверке обязательной маркировки — Система обязательной маркировки охватывает все больше товаров. Она позволяет собирать точные данные на каждом этапе движения пары обуви или пачки сигарет — при производстве, транспортировке и продаже.

— Накажут по скидке — Суды будут снижать региональные штрафы для компаний — Министерство юстиции России разработало законопроект, который позволяет судам снижать административные штрафы юридическим лицам за нарушения региональных законов.

— Пока не сдаются — Разрыв договора аренды без штрафа могут ограничить по времени — Нормы об одностороннем разрыве договоров аренды в законопроекте о поддержке экономики в период пандемии могут быть скорректированы. Рассмотрение документа Госдумой во втором чтении, планировавшееся на 13 мая, отложено.

— У дачи в новом сезоне — Что меняют новые правила планировки и застройки садоводческих товариществ — Минимальная площадь личного садового участка должна составлять не менее четырех соток, требует новый свод правил планировки и застройки территорий садоводческих товариществ, обращают внимание эксперты Федеральной кадастровой палаты.

— Полис берут в расчет — Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России — Пандемия коронавируса может привести к изменению законодательства России. Глава минздрава Михаил Мурашко выступил за реформу системы ОМС, повышение возрастного ценза для продажи алкоголя до 21 года, создание резерва лекарств.

— Отвечать придется — КС обязал собственников расплачиваться за долги бюджетных учреждений — Местные власти обязаны нести ответственность за свои предприятия-должники, если приняли решение об их ликвидации. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд РФ, рассмотрев положения статьи 123.22 Гражданского кодекса РФ.

— Живи, где служишь — Участковых смогут обеспечить жильем по месту работы — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит обеспечивать участковых уполномоченных полиции жильем в районе, в котором они работают.

— Бюллетень по почте — Принят закон о возможности голосовать дистанционно — На пленарном заседании в среду Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтениях поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов, а также на референдумах.

— Кириллица в сети — В эти дни отмечается 10-летие домена.рф. Сегодня он входит в двадцатку европейских доменов.

— Депозит с гарантией — Страховка по ряду вкладов вырастет до 10 миллионов рублей — Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов. Это коснется как физлиц, так и некоммерческих организаций (НКО).

— Выплаты в срок — Михаил Мишустин потребовал своевременно осуществлять поддержку медиков и граждан — Министерства должны жестко контролировать своевременность доведения средств до конечных получателей в рамках принимаемых мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Светофоры наберутся ума — На дорогах создадут "зеленый коридор" — В России начался эксперимент по тестированию системы "Зеленая волна", которая позволит водителям проезжать по улицам города с минимальным количеством остановок на светофорах. По замыслу разработчиков (НП "ГЛОНАСС"), это должно сократить пробки на 20%.

— ЕГЭ разделили — Единый госэкзамен станет необязательным — Старт Единого государственного экзамена будет перенесен с 8 июня на более поздние сроки в 2020 году. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами.

— Военная хитрость — Александр Чубарьян: Есть утверждения, с которыми бессмысленно спорить, потому что они абсурдны — Онлайн-лекция научного руководителя Института всеобщей истории Александра Чубарьяна, организованная Российским историческим обществом и посвященная Второй мировой войне, собрала огромное количество слушателей. Среди них историки и преподаватели университетов, дипломаты, студенты и школьные учителя.

— Не забывать о стратегии — Независимую экспертизу качества медпомощи пациентам c COVID-19 необходимо усилить — В периоды эпидемиологических кризисов в обществе возрастает интерес к системе здравоохранения и ее институтам. В таких условиях чиновники и политики порой стремятся "найти крайнего" за сбои, возникающие в здравоохранении из-за экстренности ситуации.

— Малому бизнесу мало достается — С какой скоростью среди средних и малых предприятий распространяется лесной пожар? Пандемия, изоляция, меры господдержки — но что в это время происходит с бизнесом? Не завтра, а уже сегодня?

— Из керосина вычтется — Минтранс поддержал меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты — Минтранс поддерживает предложение увеличить повышающий коэффициент на налоговый вычет из акциза на авиатопливо, сообщили "Российской газете" в ведомстве. Это позволит компенсировать часть потерь авиакомпаний из-за пандемии, а также уменьшит издержки авиаперевозчиков и сдержит рост цен на билеты.

— Хроника коронавируса — Минкомсвязи нарастило мощности портала госуслуг — Минкомсвязи увеличило мощности портала госуслуг после рекордного роста нагрузки на него из-за запуска сервиса оформления пособий на детей; сейчас работа портала стабилизируется, сообщили в пресс-службе министерства.

— Укольчик, сэр! — Мигрантов защитят от кори на работе — До нового года компании обязаны провести вакцинацию от кори работников-иностранцев. Причем сделать это за свой счет, полагают в Федерации независимых профсоюзов России.

— Сбыт открыт — Фермеры уходят в кооперацию — Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил дополнительно проработать вопрос сбыта сельхозпродукции.

— Структура препарата — Регионы будут внедрять электронные рецепты — Отпускать лекарства в аптеках по электронным рецептам будут по решению региональных властей. Соответствующий проект приказа минздрава проходит обсуждение на портале regulation.gov.ru.

— Пост принят — Социальные сети активно борются с нелегальной продажей на своих страницах масок, санитайзеров и других товаров, связанных с COVID-19, а также с фейками о пандемии.

— Тест, потом осмотр — Здоровье призывников оценят семь врачей — Со следующей недели новобранцев весны-2020 начнут отправлять на службу в войска. Несмотря на пандемию, все предшествующие этому процедуры в военкоматах с помощью современных телекоммуникационных средств и сети "Интернет" выполнят полностью.

— По лугам, по полям — Франция откроет границы иностранным сельхозрабочим — Если очень надо, то можно. Так следует охарактеризовать решение французского правительства дать возможность иностранцам поработать на сборе урожая, несмотря на закрытые из-за коронавируса границы.

— Офис выходит из моды — "Твиттер" разрешил сотрудникам "удаленку" после пандемии — временная мера или тенденция?— Руководство американской компании Twitter разрешило своим сотрудникам продолжить работать из дома даже после окончания пандемии коронавируса.

— Письма в законе — Поляки смогут сами решить, как голосовать за президента — Выборы президента Польши будут смешанными. Это значит, что поляки смогут сами решить, как они хотят проголосовать: на избирательных участках или по почте.

— Без шведского стола — Турция меняет правила работы отелей — Туристическая индустрия Турции готовится открыть отели этим летом и составила список мер, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

— Потеря Америки — Историк: Исключительность США падет жертвой пандемии — Америка — страна контрастов и подчас не самых лицеприятных. Одно из проявлений — это неравенство. Да, в Соединенных Штатах много возможностей, при сочетании ряда личных качеств и удачливости можно высоко вознестись по социальной лестнице.

— Полиции вход разрешен — Законопроект, значительно расширяющий полномочия полицейских, внесен в Госдуму — Законопроект, предлагающий серьезные изменения в Закон "О полиции" и вызвавший широкий общественный резонанс, уже внесен в Госдуму.

— Лена, ледоход — Река Лена подошла к столице республики. Пригородные поселки могут уйти под воду — 13 мая одна из самых крупных сибирских рек вплотную подошла к столице республики. Уровень воды в реке Лена в районе Якутска достиг 841 сантиметра, хотя опасной считается отметка в 827. Для сил РСЧС введен режим повышенной готовности.

— С видом на море — Курортный сезон планируют открыть пока только для лечения — Власти Краснодарского края разрешили с 1 июня открыться имеющим медицинскую лицензию санаториям, но морские пляжи по-прежнему закрыты: на море можно будет любоваться только издали.

— Защите сняли карантин — Приезжим адвокатам разрешили не отправляться на двухнедельную изоляцию — Важного прецедента добились двое столичных адвокатов, которым следствие попыталось запретить работать в Татарстане в течение двух недель с момента приезда. Мол, сначала защитники должны выдержать карантин.

— Якорь спасения — В Севастополе отметили День Черноморского флота России — 13 мая Севастополе прошли торжества в честь 235-летия основания Черноморского флота. По традиции командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов и члены Военного совета принесли цветы к памятнику Екатерине II — основательнице города и флота.

— Прошла утечка — Лжегазовщики воровали деньги у пенсионеров — В Подмосковье мошенники, представлявшиеся работниками службы газа, обворовывали пожилых людей.

— Гуляйте по обочине?— В Саратове отменили "домашний арест". Но вопросы остались — В Саратовской области власти разрешили жителям прогулки, а также одиночные занятия спортом. Однако это решение породило новые вопросы и недовольство.

— Вместе легче — Архангельская область и Ненецкий автономный округ объявили о начале процедуры объединения — Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный на встрече в Нарьян-Маре подписали меморандум о намерении объединить два региона в один субъект РФ.

— Город на карантине — Тема с урбанистом Иваном Медведевым — Пандемия коронавируса повлияла на весь распорядок нашей жизни, подчинила его себе, заставила от многого отказаться, а что-то, наоборот, ввела в повседневный обиход. В первую очередь это коснулось мегаполисов. Как изменилась городская среда? Какие ее проблемы карантин обострил, а какие на время ослабил? Каких перемен в городской инфраструктуре требует новая реальность? Как изменится жизнь города, когда пандемия закончится? Обсудим тему с кандидатом юридических наук, доцентом Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Иваном Медведевым.

— Полис в фокусе — Для проверки наличия ОСАГО дорожными камерами все готово — Информационные системы Российского союза автостраховщиков готовы к запуску проверок наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры, об этом заявил президент РСА Игорь Юргенс. Но, как сообщили в Госавтоинспекции, сейчас не время для их запуска. Проверки начнутся после окончания карантинных мер.

— Плата за риск — Почему пожарные опаздывают не по своей вине — Резонансные пожары в течение всего нескольких дней заставили в который уже раз обратиться к теме безопасности людей на соцобъектах. Почему горят люди?

— "Афрамакс" выходит в море — В Приморье спустили на воду уникальный танкер — Первое судно серии танкеров класса "Афрамакс" спустил на воду судостроительный комплекс "Звезда" в приморском Большом Камне. Судно получило громкое имя — "Владимир Мономах". Строительство корабля стартовало в сентябре 2018 года, и заложил его российский президент Владимир Путин.

— Поговорил с домом — Полу Уилану разрешили звонки в США — Мосгорсуд в среду исследовал письменные показания еще шести свидетелей по делу об обвинении в шпионаже американского гражданина Пола Уилана.

ИЗВЕСТИЯ

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— Таёжный "Форпост": военные дроны защитят Сибирь от пожаров и паводков — Минобороны создает группировку беспилотников на базе подразделений Центрального и Восточного военных округов — Военные разворачивают в Сибири отряды беспилотников-спасателей. Дроны будут мониторить обстановку в регионе, чтобы своевременно выявлять очаги возникновения лесных пожаров и угрозы паводков. Помимо стандартных войсковых аппаратов "Орлан-10" и "Элерон" в группировку БПЛА войдут тяжелые дальнобойные "Форпост" ВКС России.

— Северное слияние: что изменит объединение НАО и Архангельской области — Создание передового арктического мегарегиона должно положительно отразиться на благосостоянии граждан, считают в Совфеде — Возможная интеграция Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) позволит создать передовой мегарегион, в котором будут реализовываться глобальные арктические проекты. Об этом "Известиям" сообщили представители этих регионов в Совете Федерации.

— Холодно ль тебе: каждый десятый дом в РФ рискуют не успеть подготовить к зиме — На необходимые работы не хватает более 70 млрд рублей — На подготовку к зиме предприятиям ЖКХ не хватает более 70 млрд рублей, рассказали "Известиям" источники на рынке. В результате каждый десятый дом в стране рискует оказаться не полностью подготовленным к новому отопительному сезону, прогнозируют опрошенные "Известиями" эксперты.

— Расчетный караул: доллар потерял четверть в торговле РФ и БРИКС — Доля "американца" снизилась благодаря усилению рубля в расчетах с Индией и евро — с Китаем — Доля доллара в расчетах России со странами БРИКС в прошлом году сократилась с 73% до 49%, подсчитали "Известия" по статистике ЦБ и ФТС. Американскую валюту вытеснил прежде всего евро: он занял 23% всей торговли РФ и объединения, прибавив 15 п.п. по сравнению с 2018-м.

— Все колесом: автодилеры открывают салоны для посетителей — Но быстрого восстановления спроса они не ждут — в мае падение продаж составит 30–40% — В регионах после ослабления карантинных мер начали работать автосалоны. Торговать машинами офлайн уже разрешили власти более 20 субъектов, сообщили "Известиям" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

— Жилье мое: вид на жительство в РФ дадут за покупку недвижимости — В Минэкономразвития нашли новый способ привлечь инвестиции — Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили "Известия" такой законопроект подготовило Минэкономразития для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года.

— Стоп-кран: тарифы на газ и электроэнергию предложили зафиксировать — Правительству придется найти источник компенсаций для компаний-поставщиков, считают эксперты — В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме. Ранее с предложением не индексировать стоимость газа в правительство обращалась ФАС.

— "Невозможно, чтобы каждый раз из-за эпидемии останавливался весь мир" — Французский врач и священнослужитель Марк Андроников — о здравом смысле, выборе реаниматологов и неравенстве перед COVID-19 — Глава отделения скорой помощи больницы Антуан Беклер в парижском предместье Кламар Марк Андроников не носит маску, потому что ездит на работу на мотоцикле. Считает, что в обществе нагнетается страх, вируса бояться не надо и выход из самоизоляции во Франции можно было осуществить быстрее.

— Платформа тронется: почему не "взлетел" школьный ресурс от Минпросвещения — С громко заявленным образовательным проектом пока не знакомы даже педагоги в пилотных регионах — С момента запуска "Маркетплейса образовательных услуг", созданного по заказу Минпросвещения, прошло уже полгода. Проект заявлялся как универсальная платформа для школьников, их родителей и учеников, однако сегодня ей почти никто не пользуется, а сама она, как считают опрошенные "Известиями" педагоги, нуждается в серьезной доработке. Реальную стоимость ресурса, сумма контракта создание которого составила 193 млн рублей, разработчики оценивают в 5-10 млн.

— Безналично обязан: с осени малый бизнес будет принимать карты "Мир" — Это сохранит право потребителей расплачиваться удобным и безопасным способом — Небольшие торговые предприятия с оборотом от 30 млн рублей в год должны будут принимать к оплате карты "Мир" уже с 1 сентября 2020 года. Поправки с этой нормой планируется принять в весеннюю сессию, рассказал "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.