МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу собирается преждевременно покинуть свой пост, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Бразильский дипломат занимает должность с 2013 года, его второй срок на этом посту должен был завершиться в 2021 году. По данным источников, представители государств-членов ВТО уже уведомлены о решении Азеведу.

Как отмечает агентство, такая мера осложнит и без того непростую ситуацию в организации, которая на протяжении долгого времени вынуждена противостоять ряду системных кризисов.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности генерального директора ВТО может стать один из четырёх заместителей Азеведу. В настоящий момент эти обязанности выполняют Йонов Фредерик Ага (Нигерия), Карл Браунер (Германия), Алан Вульф (США), а также И Сяочжунь (Китай).