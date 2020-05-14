МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) по заключенному с Минпромторгом РФ контракту должен поставить в российские регионы 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М" в течение 2020 года, следует из анализа данных портала госзакупок, с которыми ознакомились РИА Новости.

Согласно документации, министерство промышленности и торговли РФ 15 апреля заключило контракт с КРЭТ на поставку медицинской техники. Общая цена контракта – 7,5 миллиарда рублей. Всего планируется закупить 6711 аппаратов ИВЛ "Авента-М", с фиксированной ценой 1,1 миллиона рублей за штуку, и пять аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet по цене 10 миллионов рублей за штуку.

Техника предназначена для медицинских организаций регионального и федерального уровня. Список организаций не прилагается.

Согласно графику ежемесячных возможных объемов поставки, заказчик ожидает аппараты ИВЛ с апреля по декабрь, а аппараты ЭКМО – с августа по декабрь.

В списке закупочной документации приводится распоряжение правительства РФ о признании КРЭТ единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в КРЭТ). Они поставляются на рынок с 2012 года.

Пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять пациентов. После этого Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. Установлено, что больницы использовали аппараты "Авента-М", в среду Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.

В пресс-службе КРЭТ ранее заявляли РИА Новости, что аппараты ИВЛ под маркой "Авента", использовавшиеся в петербургской и московской больницах, где произошли пожары, поставляются в медучреждения с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.