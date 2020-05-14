МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Швейцарская компания Swiru Holding, которая обвинялась в сокрытии налогов в рамках сделки по приобретении виллы для российского миллиардера Сулеймана Керимова, завершила процесс разбирательства заключением мирового соглашения, сообщил адвокат Керимова Никита Сычев.

"В результате данного судебного разбирательства клиенту не было предъявлено никакого обвинения, и он никогда не был осужден какими бы то ни было юридическими инстанциями Франции или других стран", — сказал он.

По его словам, таким образом, французское правосудие опровергло заявления бывшего прокурора города Hиццы, который, вопреки имеющимся в материалах дела доказательствам, голословно обвинил Керимова в средствах массовой информации в отмывании денег.

Данные необоснованные обвинения нанесли существенный ущерб личной и деловой репутации Керимова и привели к применению по отношению к нему санкций со стороны OFAC, добавил Сычев.