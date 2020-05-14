МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Введенные в Европе ограничения из-за коронавируса могут привести к потерям около трети доходов крупнейших футбольных клубов в Европе, что в перспективе заставит их экономить на зарплатах игроков, а в дальнейшем — поставить вопрос об ограничении их предельного уровня, говорится в докладе Deutsche Bank "Жизнь после COVID-19", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Независимо от того, возобновятся ли матчи в этом сезоне или в следующем, на пустых или полупустых стадионах, нынешняя пандемия окажет долгосрочное влияние на всю отрасль — от высших лиг до любительских клубов. Все футбольные клубы должны будут найти решения для финансирования потерь. Некоторые могут обанкротиться, а другие — сменят владельца. Это приведет к расширению неравенства, особенно между клубами с доступом к финансированию и без них", — сказано в докладе.

Однако у этой проблемы есть решение: у футбольных клубов сейчас есть уникальная возможность "обуздать инфляцию зарплат игроков", считают аналитики. Сейчас известные клубы боятся перехода своих лучших игроков в другие клубы, поэтому не решаются снизить им зарплату. Но в условиях пандемии все команды стоят перед необходимостью снижения или регулирования зарплат. "В результате лиги могут увидеть более равномерное распределение лучших игроков, а это, в свою очередь, может сделать соответствующие чемпионаты более конкурентоспособными и захватывающими", — говорится в документе.

Эксперты банка проанализировали краткосрочные последствия пандемии для европейского футбола, в частности, от отмены матчей, игр на пустых стадионах без зрителей, пересмотра прав на рекламу и телетрансляции, а также сокращения спонсорской поддержки. Авторы доклада смоделировали два сценария: быстрого восстановления и длительного кризиса.

Сценарий быстрого восстановления предполагает, что игры текущего сезона скоро будут возобновлены, финансовые потери топ-20 клубов Европы составят около 10%, и им потребуются лишь незначительные корректировки бюджетов. "Однако в условиях сценария продолжительного кризиса могут быть затронуты более трети их доходов, что потребует гораздо более решительных мер", — говорится в докладе.

Первое, что им придется сделать — это снижение затрат — главным образом пересмотр зарплат игроков, несмотря на то что такая мера несет риск демотивации спортсменов или даже их потери. Второй шаг — экономия на приобретении новых игроков. Третьим шагом может стать привлечение допфинансирования от акционеров или выпуск облигаций, а последним шагом будет продажа активов — иными словами, лучших игроков. "Этот выбор позволит получить деньги в краткосрочной перспективе и снизить заработную плату в среднесрочной перспективе", — отмечают эксперты банка. В документе приводятся оценки, согласно которым, общая трансферная стоимость игроков в пяти основных чемпионатах в ближайшее время сократится на 28% — с 32,7 миллиарда до 23,4 миллиарда евро.