МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Сайт магазина игр Epic Games недоступен, компания объясняет сбой резким ростом трафика, следует из ее сообщения в Twitter.

"В настоящее время мы наблюдаем большой трафик в магазин Epic Games. Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с длительным временем загрузки, появление ошибки 500 или сбоем при загрузках, и мы активно работаем над решением. Мы предоставим больше информации, как только сможем", — говорится в сообщении.

Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая. Ряд пользователей в соцсетях предполагают, что сбой мог быть вызван наплывом игроков в связи с объявлением данной акции.

При этом пользователи испытывают проблемы и при запуске многопользовательской онлайн-игры Fortnite. "Мы изучаем проблемы на ПК и Mac, которые могут повлиять на вход в систему и внутриигровые покупки. Мы предоставим больше информации, как только она у нас появится", — говорится в Twitter-аккаунте Fortnite.