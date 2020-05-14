ВАШИНГТОН, 14 мая /ПРАЙМ/. США приступают к обновлению своего госрезерва с учетом уроков, извлеченных из пандемии коронавируса, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Теперь, когда наша страна начинает безопасное и постепенное восстановление работы, мы приступаем к монументальной работе по пополнению и перестройке стратегического государственного резерва", — сказал он, выступая перед сотрудниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания. Выступление транслировалось на сайте Белого дома.

По его словам, вместо нынешних запасов на одну-три недели новые будут рассчитаны на три месяца, причем продукция будет преимущественно американского производства.

"Это будет не только самый обеспеченный резерв в мире, но он также будет рассчитан на реагирование на все новые угрозы, которые могут случиться, вещи, о которых вы даже не думаете сейчас", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что одним из итогов обновления госрезерва должно быть возвращение на постоянной основе в США критически важных производств, в том числе это относится к лекарствам.

В распространенном Белым домом документе по этому поводу говорится, что в госрезерве, доставшемся от прошлой администрации, было недостаточно ключевых позиций. Он покрывал всего около 28% потребностей, а запаса хватило бы менее чем на месяц.

Кроме того, пандемия продемонстрировала зависимость от зарубежных поставок и, соответственно, потребность в наращивании местного производства, сказано в документе.