МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Московские власти в марте приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России — ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании Павла Спичакова.

Производство медицинских масок — главный профиль "КИТ", треть масок в России производятся компанией. По словам бывшего совладельца "КИТ" Павла Спичакова, компания нарастила производство масок по сравнению с началом года более чем в 2 раза, до 1 миллиона штук в сутки, а в течение года увеличит мощности до 2-3 миллионов штук в день. Москве сейчас в сутки нужно около 4 миллионов масок в день, говорит чиновник мэрии.

Ефимов объяснил сделку эпидемией коронавируса. "В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва", — пояснил он. Это сейчас главная производственная площадка компании, говорит Спичаков. Сумму сделки стороны не раскрывают.

По словам собеседника издания в мэрии, почти все, что производит "КИТ", забирает Москва, причем маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости. "Мы в систему здравоохранения отдаем 2 миллиона масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 миллиона, а 0,5 миллиона — в метро", — отмечает Ефимов.

Себестоимость медицинской маски до пандемии была около 1 рубля, сейчас близка к 7 рублям, говорит Спичаков и подтверждает Ефимов. Заммэра также отметил, что собственной мощности на покрытие всех нужд города не хватает, поэтому приходится докупать маски на рынке, оптовая цена на них составляет 25-26 рублей за штуку. Таким образом, по данным Ефимова и Спичакова, покупка "КИТ" позволила сэкономить по 18 рублей с одной маски или с учетом объема производства около 490 миллионов рублей в месяц.