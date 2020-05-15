КАИР, 14 мая /ПРАЙМ/. Министр туризма Египта Халед аль-Анани обсудил в четверг с послами 20 стран возобновление туристических поездок иностранцев в арабскую страну и ознакомил их с предпринимаемыми властями мерами по защите посетителей туробъектов от коронавируса, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства.

Министр провел встречу с помощью видеоконференции с послами 20 стран Европы, Америки, Азии, в том числе Испании, Италии, Греции, Мексики, Японии.

"В ходе встречи были представлены усилия Египта по минимизированию негативного экономического эффекта кризиса коронавируса на сферу туризма, а также все меры предосторожности, предпринимаемые для защиты от последствий коронавируса в туристических объектах, гостиницах, музеях и достопримечательностях", — говорится в сообщении.

Также послам рассказали об условиях возобновления работы египетских гостиниц в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

"Египет и ряд стран также обсудили двусторонние или трехсторонние меры по организации туристических поездок в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, когда возобновится организованный туризм", — заявило министерство, подчеркнув, что в этом случае также будут соблюдаться принятые кабмином меры безопасности для туристов.

Как сообщило ведомство, министр туризма также посетил в четверг аэропорт Шарм-эш-Шейха и ознакомился с принятыми там мерами безопасности, в том числе в воздушной гавани установлены информационные табло, призывающие туристов соблюдать социальную дистанцию. Министр также успел осмотреть больницу курортного города и музей, строительство которого завершено на 95%. Глава департамента музеев Мумин Усман сообщил, что в музей перевезено 4892 археологических экспоната, говорится в пресс-релизе министерства.

Пятнадцатого мая возобновляется работа всех гостиниц Египта с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня. Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

Также гостиница обязана оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами, в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города.

В Египте на сегодняшний день зарегистрировано 10 829 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2626 человек, умер 571 пациент.

Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер. До сих пор остаются закрытыми пляжи страны.