БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в апреле резко замедлилась на фоне пандемии и показала самый низкий за год уровень, сообщил Национальный институт статистики.

"В месячном выражении она составила 1,5%, в годовом — 45,6%", — говорится в сообщении.

Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,3%, составив 48,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Больше всего (на 3,2%) подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. "Увеличились цены на мясо и мясную продукцию, сахар, шоколад", — отмечает институт. Заметно подорожало мыло – на 7,2% по сравнению с мартом, тогда как в последние месяцы наблюдался рост не больше чем на 3%.

Цены на овощи и фрукты также увеличились, но это связано с сезонными факторами. Табак и алкоголь подорожали на 1,4%. А вот услуги образования и связи, напротив, оказались в минусе. В настоящее время из-за пандемии коронавируса обучение в школах и университетах страны отменено.

Минимальный рост показали услуги ресторанов и отелей, большинство из которых не работает во время карантина.

Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%. Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.