МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов РФ (копия есть в распоряжении РИА Новости), в которых призвала оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Глава Ростуризма в письме выразила убежденность, что первоочередной задачей, требующей особого контроля со стороны руководителей субъектов РФ, является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет.

"Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговый льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов", — говорится в письме.

Догузова обращает внимание на то, что восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям.

"В связи с этим, обращаюсь к вам с просьбой взять под персональный контроль вопросы комплексной поддержки и развития туристской отрасли и выражаю личную готовность оперативно осуществлять всю необходимую и возможную помощь для достижения нашей общей цели", — подчеркнула в своём поселении руководитель ведомства.