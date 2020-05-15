МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова направила письма главам регионов России, в которых призвала выделить дополнительные средства на развитие отрасли, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Глава Ростуризма выразила убежденность, что первоочередной задачей, требующей особого контроля со стороны руководителей субъектов РФ, является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет. Она обратила внимание на уникальную возможность направить накопившийся спрос на туристические маршруты в России.

"Внутренний туризм может и должен стать мощнейшим драйвером создания новых рабочих мест, развития многих секторов экономики и территорий нашей страны. Его поддержка принесет, наравне с экономическим, гуманитарный и социальный эффект, повысив интерес к познанию России и ее наследия, а значит, востребованность услуг музеев и других учреждений культуры, оздоровления, отдыха и иных сфер", — говорится в письме Догузовой.

"В этой связи считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", — отмечает она.

По мнению Догузовой, развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления, а также восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю.

"И, конечно же, наравне с экономическим, внутренний туризм несет в себе огромный гуманитарный потенциал, так как позволит многим россиянам заново открыть страну для себя и своих близких. Помимо этого, впереди лето, люди устали и хотят просто отдохнуть, подышать свежим воздухом и отвлечься. Сейчас самое время сделать это в России", — добавила глава Ростуризма.