МОСКВА, 15 мая – РИА Недвижимость. Власти Москвы приняли решение о предоставлении Московскому фонду защиты прав дольщиков субсидии в размере 2,95 миллиарда рублей на 2020 год, сообщила РИА Недвижимость в пятницу глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По словам собеседницы агентства, соответствующее постановление правительства Москвы №554-ПП "О мерах, направленных на реализацию государственной программы города Москвы "Жилище" выпущено 13 мая 2020 года.

"Эти средства позволят фонду выполнить первоочередные мероприятия по достройке семи объектов, которые предусмотрены актуальной "дорожной картой", — пояснила она.

Речь идет о жилых комплексах ЖК "Академ Палас", ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Малыгина, 12", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Остров Эрин" и дом в поселке Кокошкино на улице Труда, позиция 8. Московский фонд дольщиков в настоящее время выступает их застройщиком.

При этом, уточнила Пятова, на завершение этих объектов необходимо 5,8 миллиарда рублей. Планируется, что оставшуюся сумму фонд получит в 2021 году.

Московский фонд защиты прав дольщиков создан в октябре 2019 года. Учредителем фонда является правительство Москвы в лице Москомстройинвеста, который также утверждает устав фонда. Финансируется деятельность фонда за счет городского бюджета.