ПЕКИН, 15 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в апреле на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса упал на 7,5% по сравнению апрелем прошлого года, составив 2,81 триллиона юаней (396 миллиардов долларов), говорится в распространенном в пятницу докладе государственного статистического бюро Китая.

Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали падение лишь на 7%, при том что в марте розничные продажи в годовом выражении сократились на 15,8%. Промпроизводство в КНР в апреле выросло на 3,9%, это первый рост в 2020 году

Объем розничных продаж за первые 4 месяца 2020 года упал в годовом выражении на 16,2%, составив 10,6 триллиона юаней (более 1,5 триллиона долларов).

В городах в апреле розничные продажи упали на 7,5%, за первые 4 месяца 2020 года – на 16,3%. Продажи в сельской местности отдельно в прошлом месяце сократились на 7,7%, за период январь-апрель – на 15,4%.

Объем розничных онлайн-продаж за январь-апрель вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 3,06 триллиона юаней (432,2 миллиарда долларов).

По итогам 2019 года объем розничных продаж в Китае вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж за прошлый год составил 16,5%, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).