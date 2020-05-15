МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу финансового оздоровления Объединенной судостроительной корпорации, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Коммерсант" уточняет, что общий объем проблемных долгов корпорации составлял 68 миллиардов рублей.

"Из 68 миллиардов рублей проблемной задолженности корпорации 30 миллиардов рублей будут выделены из бюджета на докапитализацию, а кредиты еще на 38 миллиардов рублей будут реструктурированы", — пишет издание, ссылаясь на свои источники.

В ОСК газете не предоставили комментариев, в аппарате вице-премьера Юрия Борисова подтвердили, что программа финансового оздоровления корпорации рассмотрена и одобрена правкомиссией, отказавшись комментировать ее детали. В Минфине запрос переадресовали в Минпромторг, где отказались от комментариев. В ВТБ изданию сообщили, что задолженность ОСК перед банком передана в Промсвязьбанк, который стал опорным банком оборонной промышленности, в установленные правительством сроки, другие банки на запрос не ответили.

Источники газеты затрудняются назвать предприятия ОСК, попавшие в программу оздоровления. Они отмечают, что за редким исключением накопленные убытки прошлых лет и, соответственно, привлечение кредитов на их покрытие характерны для всех заводов, доставшихся ОСК от частных владельцев, при этом наиболее острая ситуация с долгами верфей на Дальнем Востоке.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.