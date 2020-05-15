МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 598, до 262 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 42,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 262 843 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 4 748, Подмосковье — 945, в Санкт-Петербурге — 541, в Нижегородской области — 307.

Также выявлены 115 случаев в Ямало-ненецком автономном округе, 113 — в Саратовской области, 105 — в Тульской области.

За сутки в РФ выписаны 4 696 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 58 226 человек.

В России за сутки умерли 113 человек с COVID-19, за все время скончались 2 418, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.