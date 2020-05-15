МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Банк России выявил случаи недобросовестного поведения банкиров при предоставлении гражданам кредитных каникул, говорится в релизе регулятора.

"Несмотря на то что доля одобрения банками и МФО заявок на кредитные каникулы и реструктуризации постоянно растет, и большинство кредиторов относятся к этой задаче ответственно, все же некоторые из них позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, некоторые кредиторы неточно информируют граждан о порядке и условиях получения кредитных каникул, а заемщикам, которые вполне соответствуют критериям закона, предлагают собственные, менее выгодные программы реструктуризации.

"Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации, или скрыта в глубине сайта", — указывает ЦБ.

Помимо этого, выявлены случаи, когда заемщиков приглашают с документами в офис, отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя должны это делать в соответствии с законом и рекомендациями Банка России.

В связи с этим Банк России рекомендовал кредиторам информировать заемщиков всеми возможными способами обо всех существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех правилах и особенностях оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между альтернативными способами реструктуризации, а кредитор — фиксировать волю клиента при выборе такой реструктуризации, указал регулятор.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля подписал закон о кредитных каникулах. Ими могут воспользоваться россияне, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году. Согласно условиям государственной программы, клиент банка может претендовать на "коронавирусные" каникулы по ипотеке, если его кредит не превышает 4,5 миллиона рублей в Москве, 3 миллиона в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока и 2 миллиона – во всех остальных регионах. Лимит для автокредита составляет 600 тысяч рублей, а для потребкредита – 250 тысяч рублей. Российские банки также предлагают свои программы по реструктуризации кредитов.