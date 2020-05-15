МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Каршерингу в Москве могут разрешить работу при среднесрочной аренде автомобилей от 5 дней, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 13 апреля.

"Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга – при условии минимального срока аренды автомобиля от 5 дней. Так машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более", — говорится в сообщении дептранса.

Парковка для пользователей будет бесплатной, для поездок нужно будет обязательно оформлять пропуск на автомобиль и указать его в приложении оператора каршеринга перед началом аренды.

"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие – это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию по рекомендациям Роспотребнадзора. При этом мы организуем контроль как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды. Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города – она остаётся бесплатной для пользователей", – цитирует пресс-служба слова заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.