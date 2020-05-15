МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Бизнесмен Сергей Полонский заявил, что планирует заняться строительством "сити-оазисов", в качестве одной из локаций он рассматривает московский район Крылатское.

"Есть у нас проект, который мы обсуждаем, — это создание "сити-оазиса" в Москве. Мы считаем, что он должен быть в районе Крылатское", — рассказал он на онлайн-конференции премии Urban Awards "Как пандемия изменит взгляд на комфортное жилье?"

Полонский пояснил, что проект предполагает создание принципиально нового общественного пространства, своеобразной эко-системы для креативных людей. Он также отметил, что у этой локации будет хорошая наземная связь с деловым центром "Москва-Сити", который, по мнению предпринимателя, плох тем, что "в нем нет воздуха, нет природы и он утратил свою креативность".

По словам Полонского, проект обсуждается с архитектором Сергеем Чобаном, и не исключил, что через два-три месяца он будет презентован. Чобан подтвердил РИА Недвижимость факт переговоров с Полонским, однако уточнил, что проект находится на стадии идеи и говорить о его деталях пока рано.

Кроме того, у бизнесмена есть идеи по созданию подобных проектов на юге страны, на берегу моря и в горах. "Считается, что солнце уничтожает вирус. Соответственно, люди будут перебираться на юг", — аргументировал он.

Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности.

Ранее Полонский прославился рядом эпатажных высказываний и действий, а в последнее время неоднократно заявлял о своем возвращении на рынок девелопмента. В частности, он не исключал возможность девелоперских проектов за рубежом, например, в Америке. Также он анонсировал создание "города-будущего", насыщенного технологиями, удобного для жизни, без автомобилей с бензиновыми двигателями. В качестве одной из локаций для этого проекта экс-девелопер рассматривал Крым. Кроме того, Полонский сообщал о планах по строительству бутик-отеля на Кремлевской набережной в Москве совместно с главой группы "Основа" Александром Ручьевым, однако в "Основе" эту информацию опровергли.