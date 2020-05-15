АРМАВИР, 15 мая — ПРАЙМ. Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет до 11 миллионов штук в сутки, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В целом по стране мы проблему с обеспечением масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Мы вышли на объем производства почти 9 миллионов в сутки. Чуть меньше половины — это медицинские, и больше половины — это гигиенические маски", — сказал министр.

"Мы уже с июня добавим еще почти 2 миллиона масок собственного производства (в сутки — ред.), то есть будет уже 11 миллионов (штук в сутки — ред.)", — добавил Мантуров.