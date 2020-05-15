МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Полиция уговорила разойтись несколько десятков мигрантов, собравшихся на парковке у рынка "Фуд Сити" на юго-западе Москвы из-за конфликта по поводу повышения стоимости аренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором арендаторы "Фуд Сити" якобы протестуют против повышения арендной стоимости за места в продуктовом центре.

"В полицию поступило сообщение о скоплении граждан рядом со зданием торговой организации на Калужском шоссе. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка, в том числе с использованием громкоговорителей.

"Впоследствии граждане разошлись, в настоящее время сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка. Пострадавших в результате инцидента нет". – добавили в полиции.