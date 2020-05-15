МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Ярмарки выходного дня в настоящее время не работают из-за пандемии коронавируса, и пока нет планов их открывать, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Отвечая на вопрос, работают ли ярмарки выходного дня в Москве, и если нет, то планируется ли открыть их в ближайшее время, Немерюк ответил: "Ярмарки выходного дня не работают. Нет, пока не планируется".

При этом столичные рынки продолжают свою работу.