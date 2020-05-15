САРАТОВ, 15 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Восстановление экономики Саратовской области из-за пандемии коронавируса до уровня 2019 года может произойти в первом квартале 2021 года при позитивном сценарии или вплоть до 2023 года — при негативном, заявила министр экономического развития региона Юлия Швакова.

"Мы сделали три варианта предварительного прогноза… В зависимости от продолжительности карантина будут определены и сроки восстановления. При позитивном сценарии — это первый квартал 2021 года, при негативном сценарии — эта ситуация может продлиться вплоть до 2023 года. Я имею в виду полное восстановление до уровня 2019 года", — сказала Швакова на брифинге в пятницу.

Она пояснила, что власти региона ждут сценарных условий, которые должны быть утверждены на уровне правительства РФ.

"Пока мы видим, что при оптимистичном сценарии у нас снижение ВРП (валового регионального продукта) составит около минус одного процента, при негативном сценарии оно может составлять до минус 10 процентов при существенном развитии пандемии, умеренный сценарий — около минус пяти процентов", — добавила она.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.

Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом, в том числе 113 за последние сутки. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.