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ВАШИНГТОН, 16 мая /ПРАЙМ/. Палата представителей США приняла законопроект о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.

Документ под пафосным наименованием "Закон о героях" (работниках жизненно важных отраслей) поддержали демократы, у которых большинство в палате. Республиканцы, которые обычно выступают против прямой раздачи денег штатам и организациям, предпочитая налоговые послабления, в основном выступали против.

За высказались 208 конгрессменов, против — 199.

Теперь спикеру палаты Нэнси Пелоси предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. И республиканцы в сенате, и Белый дом высказывались против подобного шага, заявляя, что с последнего 2-триллионного пакета помощи прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта — по его словам, нужен более "узконаправленный" документ. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу в свою очередь сказал, что закон, по его мнению, направлен "мимо цели".

На сегодняшний день конгресс выделил в сумме около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.