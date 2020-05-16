ТИРАСПОЛЬ, 16 мая /ПРАЙМ/. Объем внешней торговли непризнанной Приднестровской Молдавской республики за четыре месяца снизился на 9% из-за коронавируса, сообщила пресс-служба гостаможенного комитета ПМР (ГТК).

"По итогам января-апреля 2020 года общий внешнеторговый оборот республики составил 551,8 миллиона долларов США, что на 9,27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Объем импорта составил 363,1 миллиона долларов, что на 10,8% меньше прошлогодних показателей, экспорт снизился на 6,18% (188,7 миллиона).

По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 772 приднестровцев, 29 человек скончались, 330 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.