С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая /ПРАЙМ/. Закупка петербургской больницей Святого Георгия, где ранее произошел пожар, партии аппаратов искусственной вентиляции легких производства Германии носила плановый, а не экстренный характер, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

В больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, 12 мая произошел пожар – предположительно, из-за того, что загорелся аппарат ИВЛ. Погибли пять пациентов. Завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима сообщил, что аппараты ИВЛ "Авента-М" были получены 1 мая.

По данным портала госзакупок, 15 мая больница заключила контракт на поставку 84 аппаратов ИВЛ производства Германии. Цена контракта составляет 27,7 миллиона рублей. Согласно условиям контракта, аппараты должны быть поставлены до конца декабря.

"Это была плановая закупка", — сказала представитель комздрава.

Как пояснила собеседница агентства, больница приобрела партию неинвазивных аппаратов ИВЛ, которые менее востребованы в лечении больных с коронавирусной пневмонией, чем инвазивные.

Согласно материалам на сайте госзакупок, больница Святого Георгия – не единственный стационар Петербурга, закупающий аппараты ИВЛ. Так, Городская больница №40 Курортного района в пятницу заключила контракт на поставку 17 неинвазивных аппаратов на сумму около 7,5 миллионов рублей. Ранее 8 мая Городская больница №38 имени Семашко заключила контракт на поставку, монтаж и ввод аппаратов ИВЛ на 16,8 миллиона рублей.