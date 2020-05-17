ВАШИНГТОН, 16 мая /ПРАЙМ/. Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.

Речь идет о дополнительном иске, поданном в середине апреля, в котором Дерипаска потребовал предоставить ему полную версию "доказательного меморандума", на основе которого он был включен в санкционный список.

"Суд должен отклонить все эти требования… или, в качестве альтернативы, провести упрощенное решение в пользу правительства", — говорится в документе.

Утверждается, что претензии истца в ненадлежащем уведомлении о процедурах введения против него ограничительных мер минфином США не имеют под собой оснований.

"Истец утверждает, что его права на надлежащее судебное разбирательство были нарушены, поскольку он не был проинформирован о некоторых фактических основаниях для его назначения из-за сокрытия от него секретной информации в административном протоколе", — отмечается в документе.

Однако ведомство настаивает, что истец не может предъявить эти требования, поскольку не предоставил объективных данных о своем местонахождении в США.

Также, по данным ведомства, "отредактированная административная запись, которую он получил, дала достаточно информации о правовых и фактических основаниях для внесения его в санкционный лист".

Минфин заявляет, что Дерипаска "имеет большие возможности в соответствии с правилами OFAC, чтобы оспорить введение против него санкций".

Основной иск Дерипаска подал в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что OFAC преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков в иске указаны министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.

В мае того же года OFAC обнародовало перечень документов, обосновывающих, по мнению американского правительства, справедливость санкций в отношении Дерипаски — в так называемом "доказательном меморандуме" утверждается, что предприниматель якобы "действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника" и "работает в энергетическом секторе РФ". Некоторые фрагменты досье не были опубликованы из соображений цензуры. В октябре 2019-го министерство финансов США потребовало от суда отклонить иск Дерипаски.

В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

Дерипаска заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.