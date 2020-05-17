МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран жалуются на проблемы в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои начались около 13.00 мск. Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в США, Великобритании, а также в Израиле и ряде европейских стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы, возникшие во время видеоконференций, еще 26% сообщают о проблемах с входом в сервис.