МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Число заявок на получение грин-карт, гражданства и участие в других программах в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) резко сократилось в результате пандемии коронавирусной инфекции, поставив под угрозу платежеспособность федерального агентства, пишет издание New York Times.

Служба гражданства и иммиграции США, которая для финансирования своей работы полагается на сборы, взимаемые с заявителей, объявила, что к лету у нее могут закончиться деньги, потому что в результате пандемии значительно меньше людей обратилось за визами и другими льготами.

"В связи с пандемией COVID-19 доходы USCIS резко снизились", — заявил представитель агентства, отметив, что выручка может упасть более чем на 60 процентов к концу текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября.

По его словам, без вклада конгресса в размере 1,2 миллиарда долларов агентство не сможет профинансировать свою деятельность в течение нескольких месяцев.

Издание также отмечает, что USCIS планирует установить 10-процентную "надбавку" на сборы, помимо ранее объявленного повышения цен, которое уже планируется внедрить в ближайшие месяцы.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.