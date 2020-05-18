РИМ, 18 мая /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Италия с понедельника снимет значительную часть ограничений, введенных в середине марта из-за распространения коронавируса: жители страны помимо прочего получат возможность наконец-то постричься, навестить друзей (правда, в границах одного региона) и устроить шоппинг. Если у них, конечно, остались деньги: по подсчетам ассоциации производителей Coldiretti за два месяца локдауна число "новых бедных", нуждающихся в помощи для получения продовольствия, выросло более чем на миллион.

Как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, правительство страны отдает себе отчет, что вслед за снятием запретов ситуация с заражениями может ухудшиться. "Мы не можем ждать вакцины", — сказал он на специальной пресс-конференции в субботу, объявляя о возвращении привычных итальянцам аспектов повседневной жизни.

С понедельника для них полноценно откроются бары и рестораны, кондитерские, кафе-мороженое и другие предприятия общественного питания. Если с 4 мая они работали только на вынос, то теперь клиентам разрешат проходить внутрь, разумеется, исключительно при соблюдении мер предосторожности и социальной дистанции. Заветным расстоянием станет один метр, хотя ряд медицинских экспертов утверждают, что этого для сдерживания вируса станет недостаточно.

Помимо возможности поесть не дома, итальянцы ждут открытия парикмахерских и салонов красоты. Визиты к ним станут возможны только по записи и, разумеется, при тех же защитных мерах.

Кроме того, с 18 мая открываются магазины розничной торговли, аутлет-центры, торговые комплексы. Вход в них будет ограничен их вместимостью с обязательным ношением маски. Отпечаток эпидемии почувствуется даже при примерке вещей: для этого будут необходимы перчатки.

Всего, по данным национальной ассоциации коммерсантов Concommercio, с понедельника возобновят работу 800 тысяч предприятий. Другое объединение предпринимателей – конфедерация Confesercenti говорит, что снятие карантина позволит открыться 6 из 10 предприятий.

Отмену ограничений прочувствует и духовная сфера жизни: с понедельника в итальянских церквях возобновятся мессы с участием верующих. "зеленый свет" получили и музеи: однако большинство из них к открытию не готовы и обещают заработать с начала июня. С 15 июня планируется возобновится работа кино и театров – со зрительскими местами на расстоянии.

Отдельный пакет мер принятого правительственного декрета касается режима передвижения по стране. Если с 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона, то теперь их поездки в границах своей области ничем не ограничены.

"Можно ехать куда хочется – в магазин, в горы, на озеро, на море", — заявил Конте на пресс-конференции. На практике это означает, что для поездок больше не нужно заполнить специальный документ, в котором ранее было необходимо указать одну из неотложных причин для выхода из дома. В то же время режим поездок только в случае необходимости сохранится для путешествий из одного региона Италии в другой. По словам Конте, он продлится до 3 июня, но по мере приближения к этой дате правительство и эксперты оценят, насколько Италия готова к снятию этих межрегиональных барьеров

Также с 3 июня Италия отменит прохождение карантина для прибывающих из стран ЕС, восстановив те самым режим свободных поездок в рамках Европы. Конте подчеркнул, что это создаст предпосылки для восстановления туризма.

На будущее итальянские власти запланировали открытие тренажерных залов и спортивных центров с 25 мая. Остается нерешенным вопрос с проведением пляжного сезона – несмотря на оговоренные в декрете правила расположения для шезлонгов, обеспечение защиты будущих отдыхающих пока предстает настоящей головоломкой.

Возвращение Италии к нормальной жизни идет с опережением графика. Изначально предполагалось, что большинство привычных удобств, как, например, рестораны и парикмахерские, станут доступны только с 1 июня. Это стало возможным благодаря положительной динамике эпидемиологической кривой: еще в конце апреля индекс репродукции вируса R0, который обозначает среднее число здоровых людей, которых заражает один носитель вируса, упал ниже единицы, а на минувшей неделе число выздоровевших превысило половину от общего числа случаев заражения.