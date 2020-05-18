МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Опыт дистанционной работы во время режима самоизоляции в России приведет к переосмыслению такого формата труда — при этом для отдельных профессий "удаленка" может применяться и после отмены ограничений из-за коронавируса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С марта в России вводились ограничения в связи с коронавирусом: дни с 30 марта по 12 мая были объявлены нерабочими, регионы вводили режимы самоизоляции. Многие россияне, которые продолжали работать в это время, делали это в удаленном режиме.

"Полноценную производительную работу на удаленке можно организовать без труда для профессий, связанных с digital, координацией проектов, бэк-офисом — это маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, юристы. Удаленно без потери производительности однозначно могут работать многие управленцы", — считает партнер консалтингового агентства в сфере поиска топ-менеджеров Zoom Executive Search Дмитрий Мамаев.

Он отметил, что многие крупные компании со штаб-квартирами в Москве имеют подразделения в очень отдаленных регионах, и такие компании уже сегодня активно используют видеосвязь для управления. "Просто к этому надо привыкнуть, это вопрос культуры. Я думаю, что до половины административно-управленческого персонала можно переводить на такой формат работы", — указал собеседник агентства.

В то же время, по мнению вице-президента по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрия Смыслова, говорить про полный переход на удаленную работу не совсем правильно, ведь для очень многих задач важно общаться вживую с коллегами. "Однако очевидно, что самоизоляция показала: многое можно делать из дома без потери эффективности. Скорее всего, в перспективе многие отрасли ждет переход к гибридной модели: офисы никуда не денутся, но станут использоваться для встреч, собраний, тимбилдингов и части задач, а часть проектов можно будет делать удаленно", — добавил Смыслов.

Он привел пример Mail.ru Group: по его словам, у компании никогда не было проблем с тем, чтобы отпустить сотрудника пораньше или разрешить приходить попозже. "В каких-то отраслях вроде производства или строительства уйти на удаленку будет сложно. Все остальные сферы ждет переосмысление форматов работы", — указал топ-менеджер.

Мамаев добавляет: кроме производств или строительства, и другие сферы сохраняют традиционный формат работы. Так, хотя в последнее время очень бурно развивается онлайн-торговля, продажи, например, люксовых вещей осуществляются традиционно – люди привыкли лично оценивать, что они покупают. Но собеседники РИА Новости согласны: в "новом мире" будут в первую очередь востребованы сотрудники, которые сознательно ориентированны на результаты.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕНКИ

С точки зрения влияния удаленного формата работы на производительность труда — оценки различные. По мнению Мамаева из Zoom Executive Search, влияние было отрицательным. Он отметил, что у любой компании есть утвержденные долгосрочные планы, инвестиционная программа, план выпуска новых продуктов.

"Что происходит сейчас? Рушатся связи и логистические схемы, банки начинают задерживать или пересматривать условия финансирования, предприятия приостанавливают получение кредитов из-за непонимания дальнейшего спроса и макроситуации, как результат, откладывается реализация запланированных проектов и снижаются объемы производства, зачастую при сохранении или непропорциональном сокращении персонала", — сказал Мамаев.

"В нашем случае результаты даже положительные: мы проводили опрос, у подавляющего большинства сотрудников не возникло никаких проблем с эффективностью работы. Мы смогли обустроить переход более 6 тысяч человек за один день. В первое время шла адаптация, связанная скорее с техническими и бытовыми процессами, у кого-то интернет дома плохой, у кого-то дети кричат. Но теперь мы работаем на повышенных оборотах: особенно в это время, когда интернет стал незаменим", — заметил в свою очередь Смыслов из Mail.ru Group.

По его словам, в будущем производительность может обеспечить как раз гибридный формат работы. "Если в какой-то день у тебя встречи, то лучше прийти в офис. Если ты почувствовал, что устал от общения, и как раз планируешь подступиться к задаче, которая требует сосредоточенности — можешь остаться день дома. Однако, вижу, что в других отраслях ситуация бывает разной", — добавил он.

Партнер Zoom Executive Search также отметил, что удаленная работа в будущем поможет снизить издержки компаний. "Я думаю, мы выйдем из этого другими — наступит понимание, что вот эти огромные шикарные офисы и большое количество обслуживающих организаций, обслуживающего персонала — в этом нет необходимости на самом деле. Многие будут думать не только о том, какой арендовать офис, но и какую программу для удаленной работы купить", — считает Мамаев.