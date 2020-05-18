ВАШИНГТОН, 18 мая /ПРАЙМ/. Глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS, что безработица в США по итогам второго квартала 2020 года может достигнуть 25%, сокращение ВВП —20%, однако это не приведет к затяжному кризису.

"Там много вероятностей. Но эти цифры – эти цифры звучат правдиво в части того, до какого уровня (может дойти безработица)", — сказал Пауэлл, отвечая на вопрос журналиста, как регулятор относится к прогнозу, что безработица достигнет 25% по итогам второго квартала. Прогнозы Пауэлла в полтора раза больше, чем американский минтруда сообщал по итогам апреля (14,7%).

Что касается ВВП США, то он "может сократиться в годовом исчислении в период с апреля по июнь, возможно, на 20%".

Пауэлл также добавил, что властям, возможно, придется продолжить финансово поддерживать американские семьи еще 3-6 месяцев, чтобы помочь пережить последствия экономического спада, связанного с пандемией. И допустил, что от конгресса и Центробанка потребуется больше усилия для поддержки населения. Однако он исключил, что экономика США столкнется с кризисом как было в Великую депрессию.

Пауэлл подытожил, что после пандемии американской экономике предстоит "постепенное восстановление". Однако это восстановление будет в первую очередь зависеть от преодоления последствий медицинского кризиса, сокращения числа заболевших и открытия вакцины.