ПЕКИН, 18 мая — ПРАЙМ. Подготовка к третьему международному импортному ЭКСПО в Шанхае идет в соответствии с графиком, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, заявил в понедельник заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань.

Третье китайское международное импортное ЭКСПО пройдет в Шанхае 5-10 ноября 2020 года. Организаторами выставки являются министерство коммерции КНР и народное правительство Шанхая, а исполнителями выступают управление Китайской международной выставки импортных товаров и услуг и Государственный выставочный центр.

"Третье импортное ЭКСПО мы проведем 5-10 ноября в Шанхае, в целом формат будет такой же, как и в предыдущие два раза, в том числе общая выставка стран, выставка коммерческих предприятий и международный экономический форум. В настоящее время подготовительная работа успешно продвигается", — заявил на пресс-конференции Ван Биннань, отвечая на вопрос, не сказалась ли эпидемия коронавируса на подготовке к мероприятию.

Он добавил, что в этом году масштаб выставки будет еще больше, выделенная выставочная площадь уже больше площади предыдущей. По его словам, немало компаний заявили, что в этом году ЭКСПО в Шанхае станет одной из наиболее важных выставок в мире.

Кроме того, в соответствии с новым трендом развития мировой экономики и новым спросом в этом году на выставке будет отдельный павильон, посвященный борьбе с эпидемией. В настоящее время 30 из 500 крупнейших в мире предприятий в сфере общественного здравоохранения уже подали заявки на участие, площадь выставочного павильона превысила 5000 квадратных метров.

"Проведение ЭКСПО на фоне удара по мировой экономике, который нанесла эпидемия, в полной мере свидетельствует об ответственности Китая, как крупной страны, и важной роли в восстановлении роста мировой экономики и строительства мировой экономики открытого типа", — заявил Ван Биннань.

Чиновник добавил, что уже выработан детальный рабочий план проведения выставки с соблюдением строгих мер профилактики распространения эпидемии. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиями Китаю удастся провести масштабную, качественную и плодотворную международную выставку.

Второе ЭКСПО прошло в Шанхае в ноябре 2019 года, Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, приняли участие в ЭКСПО с национальными павильонами. Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).