МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 926, до 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 81 регионе, в том числе 40,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 238, Подмосковье — 921, в Санкт-Петербурге — 425, в Нижегородской области — 279.

Также выявлены в Свердловской области — 130 случаев, 117 в Саратовской области, 115 в Брянской области.

За сутки в РФ выписаны 2 836 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 70 209 человек.

В России за сутки умерли 91 человек с COVID-19, за все время скончались 2 722, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.