МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника закрылись преимущественно ростом на макростатистике и вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 2875,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,4%, до 1800,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,6%, до 23934,77 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 1937,11 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,5%, до 20133,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,03%, до 5460,5 пункта.

ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, уменьшился на 0,9% к предшествовавшему кварталу, при этом ожидалось падение на 1,2%.

Инвесторы также обратили внимание на закрытие фондовых бирж США, которые продемонстрировали рост в пятницу после публикации макроэкономических статданных, продемонстрировавших рост потребительской активности в стране. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), по предварительной оценке, поднялся до 73,7 пункта с уровня апреля в 71,8 пункта.