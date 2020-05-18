МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте службы.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования.

Роспотребнадзор рекомендует вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Члены экипажей самолетов обязаны использовать маски, перчатки на всем протяжении полета.