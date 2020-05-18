МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России прогнозирует, что единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей могут получить около 22 миллионов детей, заявления поданы уже на треть от этого числа, рассказал глава ПФР Максим Топилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

"Около 22 миллионов детей, по нашим расчетам, могут получить эту поддержку. Это очень большое количество детишек. Уже фактически на треть того прогнозируемого количества детей заявления гражданами поданы", — рассказал он в программе "Поздняков" на НТВ.

Он также отметил, что ПФР не может ограничить подачу заявлений только через электронные сервисы, только через портал госуслуг, поскольку "страна большая и люди по-разному привыкли общаться с государством", поэтому заявления принимают и непосредственно в отделениях ПФР.

"Порядка 80 тысяч заявлений уже поступило через клиентские службы", — добавил Топилин.