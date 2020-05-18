МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын возглавил "Сибирскую угольную энергетическую компанию" (СУЭК), Владимир Рашевский покидает должность гендиректора, сообщила пресс-служба компании.

"В соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, Владимир Рашевский, возглавлявший компанию с 2004 года, покинет должность генерального директора….Руководство СУЭК на этом этапе развития компании будет поручено Степану Солженицыну, который продолжит занимать должность генерального директора дочернего общества СУЭК — ООО "Сибирская генерирующая компания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рашевский останется в совете директоров СУЭК и войдет в состав совета директоров "Еврохима".