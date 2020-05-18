МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Министры иностранных дел Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Словении в понедельник в ходе видеоконференции обсудили скоординированный подход к восстановлению свободы передвижения и путешествий в Евросоюзе и подписали совместную декларацию, сообщил МИД Греции.

"Свобода передвижения и путешествий по Европе является фундаментальной частью европейского проекта. Наша цель — восстановить свободное передвижение всех граждан, будь то в профессиональных, образовательных или просто частных целях, на основе принципов пропорциональности и недискриминации", — говорится в заявлении.

По мнению глав МИД, на фоне нынешней пандемии коронавируса Европа должна обеспечить еще больше — свободу путешествовать безопасно в пределах ЕС.

Министры приветствуют руководящие принципы, изданные Европейской комиссией 13 мая 2020 года и касающиеся туризма и транспорта.

Главы МИД договорились о принципах следующих шагов. В частности, они выступают за поэтапный, скоординированный и согласованный между государствами-членами ЕС подход как наилучший способ постепенной нормализации трансграничных поездок.

Ключевым будет изучение способов разрешить путешествие без риска распространения инфекций. "Крайне важно обеспечить, чтобы наши граждане могли не просто свободно путешествовать по Европе, но и могли безопасно вернуться домой. Таким образом, нам необходимо тесно координировать действия в отношении условий отмены правил содержания и карантина и восстановления транспортных услуг. В этом контексте также будет важно выработать общее понимание стандартов и процедур, связанных со здоровьем", — говорится в декларации.

Главы МИД считают, что восстановление свободы трансграничных перемещений может быть достигнуто постепенно, при условии сопоставимых эпидемиологических ситуаций в странах происхождения и назначения.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления общественного доверия к безопасности путешествий", — говорится в декларации.

Главы МИД заявили, что их общей целью является как можно более тесная координация подхода среди европейских партнеров с целью восстановления свободы передвижения и безопасного передвижения в ближайшем будущем.

Еврокомиссия 13 мая представила ряд рекомендаций по возобновлению транспортного сообщения и туризма в ЕС, а также по постепенному открытию границ между странами союза. Исходя из заявлений Еврокомиссии, речь может идти о некотором восстановлении туризма внутри ЕС уже текущим летом.

Туризм покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли напрямую или косвенно работают 27 миллионов европейцев. При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик — от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.