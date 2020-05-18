ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами.

"Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку", — заявил Барр на пресс-конференции.

По его словам, компания также отключила некоторые опции, за которые выступали "защитники демократии", и таким образом "организуя цензуру и подавление".

Барр добавил, что в связи с таким "сотрудничеством с авторитарными режимами" у Apple нет оправданий в случае отказа сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы".