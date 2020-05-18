МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг Veon) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 585 рублей на каждую обыкновенную акцию и 0,1 копейки – на привилегированную, говорится в сообщении компании.

Суммарно компания может направить на выплату дивидендов 29,999 миллиарда рублей, что в 3,7 раза больше, чем по итогам 2018 года (8 миллиардов рублей). Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 10 июля. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня, реестр акционеров для участия в нем будет закрыт на 28 мая 2020 года.

Совет директоров также утвердил список кандидатов для избрания нового состава совета. Новичком в совете может стать главный финансовый директор Veon Серкан Окандан (Serkan Okandan). Остальные кандидаты входят в действующий состав совета директоров: директор по стратегии Veon Александр Казбеги, заместитель главного финансового директора Veon Мурат Киркгоз, содиректор Veon (Co-Chief Executive Officer) Махтерем Каан Терзиоглу, содиректор Veon Серджи Херреро.

Также совет директоров рекомендовал утвердить АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности компании за 2020 финансовый год по МСФО.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9% обыкновенных акций), в свободном обращении находится 43,8%.