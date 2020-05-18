МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) приобрел 100% акций "Русского народного банка, следует из материалов МКБ.

"Полное фирменное наименование… Акционерное общество коммерческий банк "Русский народный банк"…. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 756 025 488 голосов, что составляет 100% уставного капитала эмитента", — отмечается в сообщении.

Дата приобретения доли — 18 мая.

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц, входит в список одиннадцати системно значимых банков.