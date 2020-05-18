ВАШИНГТОН, 18 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить Армении 280 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил фонд.

"Решение исполнительного совета МВФ предусматривает немедленное выделение Армении 280 миллионов долларов США", — говорится в заявлении фонда в понедельник.

Фонд добавляет, что "доступ (к этому финансированию) поможет властям предотвращать краткосрочные риски и предоставит ресурсы для решения неотложных социальных и экономических последствий пандемии COVID-19".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.