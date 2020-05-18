МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Российская Yadro (входит в многопрофильную ИТ-структуру "ИКС Холдинг") приобрела долю в 51% в компании-разработчике "умных" колонок "Яндекса" notAnotherOne, говорится в сообщении Yadro.

"Инвестиция в команду notAnotherOne является очередным и крайне важным шагом в реализации нашей стратегии выхода на новые рынки и расширения продуктового портфеля Yadro. В трансформирующемся мире умные устройства приобретают все большее значение и становятся неотъемлемой частью сложных информационных систем. Для нас важно быть создателем и производителем всех элементов от инфраструктуры до оконечных устройств", — приводятся в релизе слова директора по технологиям компании Yadro Артема Икоева.

Компания notAnotherOne основана в 2013 году. Головной офис и R&D-центр находятся в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Сан-Франциско (США) и Шенчжене (КНР). Компания занимается разработкой и производством инновационных продуктов пользовательской и профессиональной электроники. В частности, согласно сайту компании, она разработала "умные" колонки "Яндекс. Станция" и "Яндекс.Станция Мини", в ее портфель также входят различные персональные "умные" часы и трекеры, устройства для "умного" дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д.

Компания "КНС Групп" (работает под брендом Yadro) c 2014 года занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных. В начале 2019 года компания перенесла производственные процессы в части печатных плат и монтажа микроэлектронных компонентов на предприятия радиоэлектронного кластера ГК "Ростех". Ее R&D центры находятся в Москве и Санкт-Петербурге, производственные площадки расположены в Московской области.