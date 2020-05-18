МАДРИД, 18 мая /ПРАЙМ/. Испания поддержала предложение Франции и Германии о создании фонда восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро.

"Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий. Это первый шаг в правильном направлении, инициатива, соответствующая нашим требованиям и в которой мы должны продолжать двигаться вперед", — написал в Twitter премьер Испании Педро Санчес.

Ранее власти ЕС на фоне негативного влияния коронавируса на европейскую экономику предложили создать специальный фонд восстановления от кризиса, который может быть связан с разрабатываемым в настоящее время совместным многолетним бюджетом ЕС на 2021-2027 годы.

Европарламент рекомендовал Евросоюзу обеспечить такой фонд финансированием в размере 2 триллионов евро, а средства из фонда выделять в виде грантов, а не кредитов.