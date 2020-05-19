МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Глава потребительского и международного подразделений Walt Disney Co. Кевин Майер назначен новым исполнительным директором популярного видеосервиса TikTok, сообщается на сайте компании.

"ByteDance (владелец TikTok) назначила Кевина Майера главным операционным директором. В качестве главного операционного директора Майер станет главным исполнительным директором TikTok", — говорится в релизе компании.

Сообщается, что Майер вступит в должность 1 июня. Он будет заниматься мировым развитием ByteDance, а также контролировать корпоративное развитие, продажи, маркетинг, связи с общественностью, безопасность.

По данным в релизе, Майер присоединился к ByteDance после долгой карьеры в Disney, где он занимался, в том числе, потоковым сервисом Disney+.

TikTok — популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.