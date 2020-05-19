МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Саммит ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса пройдет 19 мая в формате видеоконференции. По графику саммит должен состояться в Минске, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ряд стран закрыли свои границы и приняли карантинные меры.

В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ИНТЕГРАЦИЯ

Планируется, что главы стран ЕАЭС в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета утвердят проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Как заявлял министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, документ включает меры и механизмы повышения эффективности функционирования товарных рынков Союза, совершенствования таможенного регулирования, обеспечения гарантий качества, безопасности обращаемых товаров и надлежащей защиты прав потребителей. Намечено формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфраструктур и экосистем.

Стратегические направления, полагают в ЕЭК, обеспечат выработку гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран Союза, выстраивание эффективной системы управления и финансирования совместных кооперационных проектов, создание и развитие высокопроизводительных, в том числе экспортоориентированных секторов экономики.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

"Надо рассчитывать на то, что будет очень предметный разговор о том, чем реально может помочь Россия в рамках евразийской интеграции членам этого союза", — считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Он напомнил, что одним из краеугольных вопросов является цена энергоносителей в рамках ЕАЭС.

"Вопросы поставлены серьезные: президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы радикально, в два с лишним раза, снизить стоимость поставляемого в республику российского газа", — сказал Суздальцев РИА Новости, отметив, что Лукашенко претендует на некую газовую дотацию от России, ссылаясь на то, что Германия сейчас покупает газ дешевле, чем Белоруссия.

Эксперт напомнил, что сейчас Белоруссия в соответствии с подписанным в январе соглашением покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров, и это зафиксировано на весь 2020 год. "Но при этом не является секретом, что население покупает газ у Лукашенко уже по 200 долларов, а промышленность платит за газ от 270 до 300 долларов за тысячу кубометров. То есть фактически население и промышленность Белоруссии покупает газ выше мировой цены раза в два, и есть такое мнение, что даже если газ бесплатно в Белоруссию поставлять, то это никак не скажется на ценах для населения и промышленности страны. То есть Лукашенко здесь выступает просто посредником при перепродаже российского газа, и делает это с большой выгодой для себя", — отметил он.

Также будет подниматься вопрос о том, что Лукашенко требует полностью открыть российский рынок для белорусских товаров, полагает Суздальцев. По его словам, проблема заключается в том, что Белоруссия является крупнейшим контрабандным хабом для товаров из Европы. "Мы понимаем, что под товаром из Белоруссии пойдет, возможно, огромный объем поставок европейских санкционных товаров", — указал он.

ЕАЭС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Кроме того, актуальной темой является и финансовая помощь в рамках ЕАЭС в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает эксперт. "Лукашенко также требует, и с этим согласны все члены ЕАЭС, что Россия в рамках поддержки в условиях пандемии коронавируса должна пойти на серьезные финансовые уступки — речь идет о задолженности Белоруссии перед Россией и оперативном выделении средств Минску, Бишкеку и Еревану Евразийским банком развития", — сказал Суздальцев. Однако никто из членов ЕАЭС не предлагал варианты помощи самой России в условиях пандемии и кризиса на нефтяном рынке, подчеркнул эксперт.

По его мнению, на обсуждении будет сказываться "пропагандистская двойственность" заявлений Белоруссии, которая, с одной стороны, декларирует низкое распространение коронавируса в республике, а с другой — хочет получить поддержку в рамках борьбы с ним. "Россия, конечно, по традиции не откажется от оказания помощи, но я подозреваю, что вопрос о газе решен не будет, потому что этот вопрос решен в январе текущего года", — отметил он.

"Также сомнительно, что будут предоставлены какие-то срочные оперативные кредиты, на что намекала не только Белоруссия, но и другие страны. Так что это будет скрупулезный разбор проблем, связанных с коронавирусом, которые повлияли на экономику стран ЕАЭС, будут обсуждаться пути выхода из кризиса. Безусловно, лидеры ЕАЭС коснутся перспектив, поделятся спецификой своих национальных политик в отношении коронавируса", — полагает Суздальцев.

"Мы надеемся на то, что Владимир Путин в дипломатическом формате сможет эти проблемы решить, продемонстрировав, что никто не бросает наших партнеров и союзников на произвол судьбы, но в то же время мы рассчитываем на понимание наших сложностей со стороны стран ЕАЭС", — заключил он.