МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Компания Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление Apple.

Ранее Барр заявил, что политика американской компании Аpple по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает нацбезопасности США и неприемлема. По его словам, на то, чтобы взломать смартфон преступника, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в прошлом году, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца, так как Apple отказалась помогать в этом. По его словам, в течение последнего года он обсуждал с крупными технологическими компаниями варианты сотрудничества, но продвинуться в этом вопросе не удалось. Барр отметил, что преступник был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

"Apple ответила на первые запросы ФБР об информации спустя лишь несколько часов после атаки 6 декабря 2019 года и продолжала помогать правоохранительным органам в ходе их расследования. Мы предоставили каждую деталь информации, которая у нас была, включая резервную копию iCloud, информацию об аккаунте и данные транзакций со множеством аккаунтов, мы оказывали техническую помощь и помощь с расследованием офисам ФБР в Джексонвилле, Пенсаколе, Нью-Йорке в течение следующих месяцев", — приводит агентство заявление компании.

В сообщении отмечается, что компания работает с ФБР и другими органами, которые обеспечивают безопасность граждан США, по этому и тысячам других дел.

"Лживые заявления в отношении нашей компании — это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность", — отмечается в сообщении.

По мнению компании, Apple не верит в создание инструмента обхода защиты, который бы сделал каждое устройство уязвимым для тех, кто угрожает национальной безопасности и безопасности данных пользователей.

"Нет ничего такого, как инструмент для обхода защиты только для хороших ребят, и американский народ не должен выбирать между ослаблением шифрования и эффективным расследованием", — сообщили в компании.

Барр также обвинял Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами этих стран. Барр считает, что в связи с таким "сотрудничеством с авторитарными режимами" у Apple нет оправданий в случае отказа сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы". В МИД России зваявили РИА Новости, что заявления Барра по "связям" американской компании Apple с Москвой вызывают только снисходительную улыбку, Вашингтон начал использовать принцип "бей своих, чтобы чужие боялись".

Apple же отмечает, что продает одинаковые iPhone везде, не хранит пароли пользователей и у нее нет возможности разблокировать устройство, защищенное паролем. Компания работает так, чтобы защиту ее системы невозможно было обойти, говорится в сообщении.

"Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира", — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок.